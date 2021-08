Unfall in der Elisenstraße: Drei Autos stoßen zusammen

Am Mittwoch sind in der Maxvorstadt drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Maxvorstadt - Gleich drei Fahrzeuge waren am Mittwochmittag an einem Verkehrsunfall in der Elisenstraße beteiligt.

Gegen 12 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Integrierten Leitstelle ein: Die Anrufer meldeten den Unfall auf Höhe der Luitpoldstraße. Dort waren zwei BMW und ein Mini miteinander kollidiert.

Unfall in der Elisenstraße: Beteiligte kommen mit leichten Verletzungen davon

"Glücklicherweise wurde keine der vier beteiligten Personen im Fahrzeug eingeklemmt", teilt die Feuerwehr mit. Alle vier - unter ihnen auch ein Kind - kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden in eine Münchner Klinik gebracht.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und versorgten die Verletzten. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.