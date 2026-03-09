AZ-Plus

Unfall bei Freiham: Münchner von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Die S-Bahn der Linie 8 kommt nicht rechtzeitig zum Stehen, der 79-Jährige aus Hadern stirbt noch an der Unfallstelle.
Die S-Bahn der Linie 8 erfasste den Mann, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. (Archivbild)
Die S-Bahn der Linie 8 erfasste den Mann, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. (Archivbild)

Bei Freiham hat am Sonntag eine S-Bahn einen Fußgänger erfasst. Der 79-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

S-Bahn erfasst Mann: 79-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Wie die Polizei weiter berichtet, überquerte der Rentner aus Hadern gegen 13 Uhr zwischen den S-Bahnhöfen Freiham und 
Harthaus die Bahngleise.

Zeitgleich war eine S-Bahn der Linie 8 in Fahrtrichtung Herrsching unterwegs. Der Zug erfasste den 79-Jährigen, der daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert und tödlich verletzt wurde.

Über mehrere Stunden hinweg kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

