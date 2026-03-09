Unfall bei Freiham: Münchner von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt
Bei Freiham hat am Sonntag eine S-Bahn einen Fußgänger erfasst. Der 79-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
S-Bahn erfasst Mann: 79-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt
Wie die Polizei weiter berichtet, überquerte der Rentner aus Hadern gegen 13 Uhr zwischen den S-Bahnhöfen Freiham und
Harthaus die Bahngleise.
Zeitgleich war eine S-Bahn der Linie 8 in Fahrtrichtung Herrsching unterwegs. Der Zug erfasste den 79-Jährigen, der daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert und tödlich verletzt wurde.
Über mehrere Stunden hinweg kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.
