Unfall auf Münchner Kreuzung: Opel-Fahrerin kracht in Bushaltestelle

In Trudering-Riem landet das Auto nach einem Verkehrsunfall in einer Bushaltestelle und richtet dabei erheblichen Schaden an. Die Insassen kommen mit dem Schrecken davon.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor.

Update, 20. Mai, 13.56 Uhr: Wie die Polizei am Dienstag nachberichtet, stießen die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammen. Demnach war eine 38-jährige Frau mit Wohnsitz im Landkreis Rottal/Inn in einem Mitsubishi auf dem Schatzbogen in Richtung Kreillerstraße unterwegs.

Auf Höhe der Heltauer Straße wollte sie den Angaben zufolge nach links abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 85-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit einem Opel in die entgegengesetzte Richtung. "Die dortige Kreuzung ist mit einer Ampel geregelt, und die Ampel zeigte nach dem aktuellen Erkenntnisstand grünes Licht", teilte die Polizei mit.

Beim Abbiegevorgang der 38-Jährigen sei es dann zu der Kollision gekommen und der Opel in das Wartehäuschen einer dortigen Bushaltestelle geschleudert. "Nach dem jetzigen Kenntnisstand" wurde bei dem Unfall niemand verletzt, laut Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt über 50.000 Euro.

Feuerwehr-Einsatz führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Erstmeldung, 19. Mai: Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Heltauer Straße/Ecke Schatzbogen ist am Sonntag (17. Mai) ein Fahrzeug in eine Bushaltestelle geschleudert worden. Wie die Feuerwehr berichtet, meldete die Polizei den Unfall gegen 11 Uhr der Leitstelle. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Bei dem Unfall sei war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Häuschen der Bushaltestelle kollidiert, das dabei "zerstört" worden sei. Auch ein Stromverteilerkasten wurde demnach beschädigt. Weil diverse Kabel freilagen, schalteten Mitarbeiter der Stadtwerke den Strom ab. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und schützten die freigelegten Stromkabel. Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor. Die Polizei ermittelt.