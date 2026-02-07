AZ-Plus

Unfall auf der Ludwigstraße: Audi kommt von Fahrbahn ab und rammt Mercedes

Bei einem Unfall auf der Ludwigstraße werden am Samstagvormittag zwei Personen verletzt.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 32  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nach dem Unfall musste die Ludwigstraße für längere Zeit gesperrt werden.
Nach dem Unfall musste die Ludwigstraße für längere Zeit gesperrt werden. © Thomas Gaulke

Ein 23-Jähriger aus München hat am Samstagvormittag einen Unfall auf der Ludwigstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gegen 11.10 Uhr mit einem Audi auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Oskar-von-Miller-Ring unterwegs.

Audi kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Transporter

Beim Abbiegen in die Ludwigstraße kam er von seiner Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr mit einem Mercedes-Transporter, der in Richtung Odeonsplatz unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden der Audi-Fahrer und der 53-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Ludwigstraße zwischen Schönfeldstraße und Oskar-von-Miller-Ring für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
32 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OLGI vor 21 Stunden / Bewertung:

    Warum trugen die verletzten Autoideologen keine Helme?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte vor 19 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von OLGI

    … weil der Airbag fürs Ego serienmäßig ist,

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 17 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von OLGI

    Ihre süffisanter Kommentar hat bei Unfällen mit Personenschaden nichts zu suchen.
    Und hier hat nur einer was am Helm!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.