Unfall auf der Ludwigstraße: Audi kommt von Fahrbahn ab und rammt Mercedes

Bei einem Unfall auf der Ludwigstraße werden am Samstagvormittag zwei Personen verletzt.

Nach dem Unfall musste die Ludwigstraße für längere Zeit gesperrt werden.

Ein 23-Jähriger aus München hat am Samstagvormittag einen Unfall auf der Ludwigstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gegen 11.10 Uhr mit einem Audi auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Oskar-von-Miller-Ring unterwegs.

Audi kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Transporter

Beim Abbiegen in die Ludwigstraße kam er von seiner Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr mit einem Mercedes-Transporter, der in Richtung Odeonsplatz unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden der Audi-Fahrer und der 53-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Ludwigstraße zwischen Schönfeldstraße und Oskar-von-Miller-Ring für etwa zwei Stunden gesperrt werden.