Unfall auf der Leopoldstraße: Linienbus überrollt Münchnerin

Bei rot über die Ampel: Eine 69-jährige Frau ist am Samstagmittag in Schwabing von einem Bus überrollt worden.

Schwabing – Am Samstagmittag hat sich auf der Leopoldstraße ein schwerer Unfall mit einem Linienbus ereignet, bei dem eine 69-jährige Münchnerin schwer verletzt wurde.

Unfall in Schwabing: Seniorin ging bei rot über die Ampel

Laut Polizei war der Fahrer des Busses gegen 13 Uhr stadteinwärts unterwegs und im Begriff, bei grüner Ampel in die Hohenzollernstraße einzubiegen. Die Seniorin überquerte genau in diesem Moment die Straße trotz der für sie roten Ampel. Trotz Bremsmanövers wurde die Dame vom Bus erfasst und vom rechten Vorderreifen überrollt. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.