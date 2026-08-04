Unfall an der Silberhornstraße: Münchner Polizei nennt erste Details

Nach Stand der Dinge ist ein Bus oder eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Es kommt zu Behinderungen im Tram-Verkehr.

Verletzte hat es nach Angaben der Polizei nicht gegeben. Weitere Details seien derzeit nicht bekannt. (Symbolbild)

Nach einem Unfall kommt es im Bereich der Silberhornstraße aktuell zu Behinderungen im Tramverkehr. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.

Behinderungen bis 12.30 Uhr

Der Unfall habe sich gegen 11.15 Uhr ereignet, bestätigte eine Sprecherin der Münchner Polizei auf AZ-Anfrage: "Nach Stand der Dinge ist ein Bus oder eine Tram mit einem Pkw zusammengestoßen." Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Weitere Details seien derzeit nicht bekannt.

Die Tramlinie 25 ist aufgrund des Unfalls aktuell unterbrochen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist durch den Unfall derzeit in erster Linie der Verkehr der Tram 25 gestört. Laut MVG gibt es Verspätungen, Ausfälle und vorzeitige Wendungen: "Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 12.30 Uhr dauern."

Demnach fährt die Linie nur im Abschnitt zwischen Wettersteinplatz und Grünwald, Derbolfinger Platz: "Die Haltestellen Ostfriedhof, Silberhornstraße und Tegernseer Landstraße können leider nicht bedient werden."