AZ-Plus

Unfall am Isartor: Radfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Ein 23-jähriger Münchner ist mit seinem Rad in Richtung Tal unterwegs, als er an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring mit einem Kleintransporter zusammenstößt.
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Lebhafter Verkehr am Isartor. (Archivbild)
Lebhafter Verkehr am Isartor. (Archivbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt: Am Isartor ist ein Radfahrer auf dem Weg ins Tal mit einem Kleintransporter kollidiert und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Ampel steht auf Rot: Radfahrer fährt in Kreuzung ein und stößt mit Kleintransporter zusammen 

Der 23-jährige Münchner war bei dem Unfall am Dienstag gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg des Isartorplatzes von der Zweibrückenstraße in Richtung Isartor unterwegs.  Er wollte diesen an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring geradeaus überqueren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Schädel-Hirn-Trauma: 23-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Zeitgleich habe ein 25-Jähriger aus dem  Landkreis Miesbach mit einem Kleintransporter den Thomas-Wimmer-Ring von der Maximilianstraße kommend befahren.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen" sei der Radfahrer "bei Rot" in den Kreuzungsbereich eingefahren, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk. Dort sei es dann zu dem Zusammenstoß mit dem querenden Kleintransporter gekommen.

Der 23-Jährige erlitt den Angaben zufolge ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige am Steuer des Transporters und auch dessen Beifahrer blieben demnach unverletzt.

Am Fahrrad und am Kleintransporter entstand laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.