Unbekannter sprüht Hakenkreuz auf Spielplatzrutsche

Der Staatsschutz ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Pasing - Im Lauf des Donnerstags muss es passiert sein: Der unbekannte Täter besprühte mit schwarzem Lackspray eine Kinderrutsche auf einem Spielplatz am Manzingerweg in Pasing mit einem Hakenkreuz an - oder, wie es auf polizei-deutsch heißt: "mit einem staatsschutzrelevanten Symbol mit Bezug zur NS-Zeit."

Der Sprayer konnte unerkannt entkommen, jetzt hat das Kommissariat 44 (politisch motivierte Straftaten) die Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Manzingerwegs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.