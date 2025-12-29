Der oder die Täter haben in der Nacht auf Sonntag auf einem Gelände des weltberühmten Circus Krone in der Heidemannstraße in Freimann einen BMW angezündet. Der Wagen eines Mitarbeiters brannte vollständig aus. Die Kripo ermittelt.

Schrecksekunde in der Nacht auf Sonntag bei Mitarbeitern des Circus Krone. Gegen 3 Uhr nachts brannte ein abgestellter 7er BMW auf dem Gelände an der Heidemannstraße in München-Freimann.

Münchner Polizei erfährt erst Stunden später von dem Brand

Mitarbeiter des Zirkus, die in einem der dort abgestellten Wohnwagen übernachteten, wurden durch einen Knall und das Prasseln der Flammen geweckt. Die Zeugen schnappten sich Feuerlöscher und bekämpften den Brand. Allerdings war der BMW 750 nicht mehr zu retten. Er brannte nach Angaben der Polizei vollständig aus.

Das Fahrzeug gehört offenbar einem Mitarbeiter des Circus Krone. Der oder die Täter waren unbemerkt über den Sicherheitszaun, der den Parkplatz umgibt, geklettert und auf das Gelände geschlichen. Dort sind Lastwagen des Zirkus abgestellt sowie Wohnanhänger von Mitarbeitenden.

Der Besitzer des Fahrzeugs war zunächst nicht zu erreichen. Erst gegen 10 Uhr am Sonntag informierte er dann die Polizei über den Fahrzeugbrand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt. Die Polizei prüft, ob die Brandstiftung im Zusammenhang mit einer Protestaktion vom ersten Weihnachtsfeiertag steht.

Einsatzkräfte der Polizei sind bei einem Einsatz bei der Premiere im Münchner Circus Krone. Eigentlich wollte der Circus Krone in München am ersten Weihnachtstag nur sein Winterprogramm eröffnen. Doch dabei kam es zu einem unvorhergesehenen Vorfall.

Protestaktion von Tierschützern in der Manege

Tierschutzaktivisten hatten dabei die Premiere des Winterprogramms im Münchner Circus Krone gestört. Am Abend des ersten Weihnachtstags liefen mehrere Aktivisten, die sich als Zuschauer getarnt hatten, in die Manege und versuchten unter lauten Buh-Rufen des Publikums, ein Banner zu entrollen.

Zwei Männer wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Bei der Aktion erlosch das Licht im Zirkus, die Aktivisten wurden unter Applaus der Zuschauer von Security-Mitarbeitern nach draußen befördert, wo mehrere Menschen lautstark mit dem Zirkuspersonal stritten. Die Gruppe Animal Rebellion bekannte sich zu der Aktion. Laut einer Mitteilung waren vier Protestler daran beteiligt. Sie sprangen in die Manege und hielten dabei zwei Banner mit der Aufschrift "Tiere raus aus der Manege" in den Händen.

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Heidemannstraße oder in deren näherer Umgebung (Freimann) aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.