Unbekannte stehlen 700 Liter Diesel aus Lokomotive

Einen besonderen Fall von schwerem Diebstahl hat die Bundespolizei am Ostermontag zu vermelden.

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Auf einem Rangierbahnhof im Münchner Norden wurde der Treibstoff gestohlen.

Demnach hat ein Triebfahrzeugführer einer Diesellokomotive am Rangierbahnhof Milbertshofen am Ostersonntag (5. April) gegen 8.30 Uhr festgestellt, dass Treibstoff fehlte.

Unbekannte Täter hatten aus einer abgestellten Diesellokomotive etwa 700 Liter Diesel entwendet. Die Lok war zuvor gegen 2 Uhr abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt worden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im Bereich des Rangierbahnhofs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter 089-5155500 um Hinweise.