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Unbekannte stehlen 700 Liter Diesel aus Lokomotive

Einen besonderen Fall von schwerem Diebstahl hat die Bundespolizei am Ostermontag zu vermelden.
Myriam Siegert |
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Auf einem Rangierbahnhof im Münchner Norden wurde der Treibstoff gestohlen.
Auf einem Rangierbahnhof im Münchner Norden wurde der Treibstoff gestohlen. © Imago/Frank Hoermann/Sven Simon

Demnach hat ein Triebfahrzeugführer einer Diesellokomotive am Rangierbahnhof Milbertshofen am Ostersonntag (5. April) gegen 8.30 Uhr festgestellt, dass Treibstoff fehlte.

Unbekannte Täter hatten aus einer abgestellten Diesellokomotive etwa 700 Liter Diesel entwendet. Die Lok war zuvor gegen 2 Uhr abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt worden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im Bereich des Rangierbahnhofs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter 089-5155500 um Hinweise.

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6 Kommentare
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  • Da Ding vor 4 Stunden / Bewertung:

    Ach schade. Eine Überschrift wie: „Geht Diesel-Dieter der Stoff aus?“ wär viel ansprechender.

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  • Sani Bonani vor 13 Stunden / Bewertung:

    Wie viel zahlt denn die DB tatsächlich NETTO für den Treibstoff? Der grösste Betrag sind doch Steuern. Volksvertummung!

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  • Therapeut vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Sani Bonani

    Na ja, manche sind aber auch ganz ohne Volksvertummung schon tumm genug.
    Die DB zahlt für ihren Treibstoff die gleichen Steuern (Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, CO2- Abgabe, wie andere Wirtschaftsunternehmen, oder der Bundesbürger an der Tankstelle auch.
    Natürlich kauft die DB die Treibstoffe in wesentlichen größeren Mengen ein und erhält deshalb Rabatte beim Einkaufspreis. Das trifft allerdings auch auf andere große Wirtschaftsunternehmen zu.

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