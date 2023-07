Überfall in der Maxvorstadt: Unbekannter will 27-Jährigem Luxus-Uhr klauen

Bei einem misslungenem Raub am vergangenen Samstag wird das Opfer in der Münchener Maxvorstadt leicht verletzt, die Kriminalpolizei ermittelt.

Maxvorstadt- In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02.30 Uhr wurde ein 27-jähriger Münchner an der Kreuzung Barer Straße / Arcostraße von einem Unbekanntem überfallen. Dieser schlug ihn zu Boden und versuchte die Uhr des Opfers zu entwenden, was ihm aufgrund von dessen Gegenwehr jedoch nicht gelang.

Laut Polizei sei der Verdächtige noch flüchtig, da er bei einer Sofortfahndung durch mehr als zehn Streifen nicht gefasst werden konnte. Bei dem Angriff wurde das Opfer leicht verletzt.

Polizei München sucht Zeugen und Täter

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,60 m groß, schlank, dunkelhäutig, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.