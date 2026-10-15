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Überfall auf Goldladen in München: Polizei-Großeinsatz in Pasing

Zwei Täter haben ein Fachgeschäft für Goldan- und -verkauf überfallen. Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen läuft auf Hochtouren.
André Wagner |
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Die Polizei fahndet in Pasing nach zwei Tätern, die ein Fachgeschäft für Goldan- und -verkauf überfallen haben. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet in Pasing nach zwei Tätern, die ein Fachgeschäft für Goldan- und -verkauf überfallen haben. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In Pasing läuft seit 12 Uhr ein größerer Polizeieinsatz. Kurz vor 12 Uhr wurde auf ein Fachgeschäft für Goldan- und -verkauf in der Bodenseestraße 9 ein Raubüberfall verübt. 

Überfall auf Goldgeschäft in München – Polizei fahndet nach zwei Tätern

Polizeiangaben zufolge sollen zwei Täter den Laden betreten und aus der Auslage Schmuck und andere Wertgegenstände entnommen haben. Ob die Täter dabei bewaffnet waren, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei fahndet vor Ort mit über 15 Streifenwagen nach den flüchtigen Tätern, auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund sind im Einsatz.  Die Höhe der Beute ist bisher unklar. Hinweise auf Verletzte gab es laut Polizei zunächst nicht.

 

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