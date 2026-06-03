Blutiger Streit am U-Bahnhof: Vier Menschen verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gruppe greift einer der Beteiligten zum Messer. Vier Menschen werden verletzt, ein 33-Jähriger muss ins Krankenhaus. Ein 19-Jähriger gilt als tatverdächtig, und es hagelt Anzeigen.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung griff die Polizei alle fünf Beteiligten in der Nähe des U-Bahnhofs Messestadt Ost auf. (Symbolbild)

Am U-Bahnhof Messestadt mündet eine verbale Auseinandersetzung in einen handfesten Streit, und in der Gruppe kommt ein Messer zum Einsatz. Passanten melden das Geschehen am Dienstagabend via Notruf.

Fünfköpfige Gruppe gerät am U-Bahnhof Messestadt Ost in Streit

Gegen 21.30 Uhr machten sich daraufhin zahlreiche Streifen auf den Weg, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigen Ermittlungen waren in den heftigen Wortwechsel fünf Personen involviert: ein Afghane (19, wohnhaft in München), ein Türke (33, aus dem Landkreis München), ein weiterer Türke (23, aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm), eine Deutsche (16, aus München) und eine 18-Jährige mit italienisch-türkischer Staatsangehörigkeit aus München.

19-Jährige zückt offenbar ein Messer, vier Personen verletzt

"Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 19-Jährige schließlich versucht haben, auf die 16-Jährige und die 18-Jährige mit einem Messer einzuwirken", so die Polizei. Der 33-Jährige und der 23-Jährige seien daraufhin dazwischen gegangen. Bei der dann folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurden demnach der 19-Jährige, der 23-Jährige, der 33-Jährige und die 16-Jährige verletzt.

33-Jähriger muss ins Krankenhaus

"Es sieht so aus, als hätten sich alle Beteiligten bereits bekannt, es ist aber unklar, wer wie genau involviert ist", sagte eine Polizei-Sprecherin am Mittwoch. Die 16-Jährige habe bei der Attacke "kleine Kratzer und rote Flecken am Arm davongetragen", die 18-Jährige sei unverletzt geblieben. Der 33-Jährige erlitt der Sprecherin zufolge eine Schnittwunde an der Schulter und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die fünf Beteiligten seien von den eingesetzten Beamten nicht an Ort und Stelle angetroffen, aber im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung "im Nahbereich" aufgefunden worden. Das Messer wurde sichergestellt, und bei dem 23-Jährigen "eine geringe Menge Marihuana" entdeckt. Einige Beteiligte sind der Polizei bekannt, aber nicht einschlägig, sondern wegen kleinerer Delikte. Alkohol war nach Angaben der Sprecherin nicht im Spiel.

"Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse" wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige und der 33-Jährige jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zudem ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 23-Jährigen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Messestadt Ost (Riem) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.