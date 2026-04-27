U-Bahnhof Laimer Platz: 88-Jähriger stirbt nach Sturz auf Rolltreppe

Bei einem Sturz auf der U-Bahnhof-Rolltreppe wird ein Mann schwer verletzt. Zwei Tage später stirbt der 88-Jährige im Krankenhaus.

Ein 88 Jahre alter Mann ist auf einer Rolltreppe an U-Bahnhof Laimer Platz gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Nach dem Unfall am Freitag sei der Mann seinen schweren Verletzungen am Sonntag im Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz habe er sich mehrere Frakturen zugezogen, unter anderem an der Wirbelsäule.

Der Unfall auf der aufwärtsfahrenden Rolltreppen geschah am Freitag (24. April) gegen 11.50 Uhr nach bisherigem Stand ohne Fremdeinwirkung.

Rettungskräfte konnten den Mann in ein Krankenhaus bringen. Da die Polizei erst im Nachhinein informiert wurde, ist bislang unklar, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen des Sturzes, um den Unfallhergang nachvollziehen zu können.