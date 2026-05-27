"Trümmerfeld": Radfahrer (20) wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Therese-Giehse-Allee fordert zwei Verletzte. Mehrere Fahrzeuge werden beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

In der Therese-Giehse-Allee ist ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

"Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 80 Meter", schreibt die Münchner Feuerwehr über den Unfall vom Dienstagabend in Neuperlach. Dort hat sich gleich bei der U-Bahn-Station Therese-Giehse-Allee gegen 19.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

"Zahlreiche Schaulustige" an der Unfallstelle

Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sechs weitere Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, wurden teils erheblich beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes versorgten umgehend den schwer verletzten Fahrradfahrer sowie den leicht verletzten Pkw-Lenker. "Außerdem musste der Verletzte vor den neugierigen Blicken zahlreicher Schaulustiger abgeschirmt werden", so die Feuerwehr.

Münchner Polizei ermittelt zur Unfallursache

Ein Rettungswagen brachte den Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik. Das Kriseninterventionsteam betreute den 19-jährigen Pkw-Fahrer.

Sechs weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt. © Berufsfeuerwehr München

Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz an den beteiligten Autos sicher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.