Trotz Warnsignal und Gefahrenbremsung: Fußgänger in München von Tram erfasst und tödlich verletzt

Die Straßenbahn der Linie 18 kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasst den Mann. Für den 47-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.
Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch vor Ort. (Symbolbild)
Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch vor Ort. (Symbolbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Auf der Landsberger Straße hat am Montag (27. Oktober) eine Straßenbahn einen Fußgänger erfasst. Der 47-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Straßenbahn-Fahrer leitet noch Gefahrenbremsung ein: Tram erfasst Fußgänger

Wie die Polizei mitteilt, war die Tram der Linie 18 gegen 20 Uhr in Richtung Bayerstraße unterwegs, als der Mann die Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen überquerte.

Der 25 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn habe ein akustisches Warnsignal abgegeben und umgehend eine Gefahrenbremsung eingeleitet, hieß es weiter: "Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden." Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch am Ort des Geschehens.

Während der Unfallaufnahme kam es nach Angaben der Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, die Verkehrspolizei ermittelt.

13 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wendeltreppe vor 5 Minuten / Bewertung:

    Was wohl Kartoffelsalat samt Kumpel Newi83 dazu meinen, das fehlt hier noch.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • DerMünchner vor 30 Minuten / Bewertung:

    Wie kann das denn passieren? Wie genau war der Ablauf? Der Herr ist wohl über die Straße gegangen und hat dann weder geschaut. noch das ultra-laute Signal der Tram gehört? Unfälle passieren zwar, aber das ist ja schon extrem. War der Herr geistig oder körperlich behindert? Wie kann man so eine fette Tram überhören und übersehen gleichzeitig?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 36 Minuten / Bewertung:

    Was für ein grausamer Tod und ein Schock für den Tram-Fahrer!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
