Trotz Warnsignal und Gefahrenbremsung: Fußgänger in München von Tram erfasst und tödlich verletzt
Auf der Landsberger Straße hat am Montag (27. Oktober) eine Straßenbahn einen Fußgänger erfasst. Der 47-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Straßenbahn-Fahrer leitet noch Gefahrenbremsung ein: Tram erfasst Fußgänger
Wie die Polizei mitteilt, war die Tram der Linie 18 gegen 20 Uhr in Richtung Bayerstraße unterwegs, als der Mann die Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen überquerte.
Der 25 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn habe ein akustisches Warnsignal abgegeben und umgehend eine Gefahrenbremsung eingeleitet, hieß es weiter: "Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden." Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch am Ort des Geschehens.
Während der Unfallaufnahme kam es nach Angaben der Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, die Verkehrspolizei ermittelt.
- Themen:
- München
- Schwanthalerhöhe
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen