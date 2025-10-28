Die Straßenbahn der Linie 18 kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasst den Mann. Für den 47-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch vor Ort. (Symbolbild)

Auf der Landsberger Straße hat am Montag (27. Oktober) eine Straßenbahn einen Fußgänger erfasst. Der 47-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Straßenbahn-Fahrer leitet noch Gefahrenbremsung ein: Tram erfasst Fußgänger

Wie die Polizei mitteilt, war die Tram der Linie 18 gegen 20 Uhr in Richtung Bayerstraße unterwegs, als der Mann die Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen überquerte.

Der 25 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn habe ein akustisches Warnsignal abgegeben und umgehend eine Gefahrenbremsung eingeleitet, hieß es weiter: "Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden." Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall "schwerste Verletzungen" und verstarb noch am Ort des Geschehens.

Während der Unfallaufnahme kam es nach Angaben der Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, die Verkehrspolizei ermittelt.