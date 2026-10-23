Trio greift 22-Jährigen vor Wohnung an – der wehrt sich mit Machete

In Ramersdorf eskaliert ein Streit; einer der Beteiligten wehrt sich mit einer Machete. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften und einem USK-Team vor Ort.

Die Polizei nimmt einen Mann fest, der während eines Streits zu einer Machete griff. (Symbolbild)

Ein Mann mit Machete hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20.30 Uhr suchten zwei Albaner (16 und 22) sowie ein 22-jähriger Deutscher, alle drei in München wohnhaft, einen weiteren 22-jährigen Deutschen in dessen Wohnung in Ramersdorf, nahe der U-Bahn-Haltestelle Quiddestraße, auf.

Grund für den alles andere als wohlgesonnenen Besuch war ein Streit wegen einer Beleidigung, der zuvor zwischen den vier Personen entbrannte.

Streit eskaliert – 22-Jähriger wehrt sich mit Machete

Nachdem ein Familienmitglied des 22-Jährigen die Wohnungstür geöffnet hatte, entwickelte sich eine lautstarke und körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Im Verlauf des Streits holte der 22-jährige Wohnungsinhaber plötzlich eine Machete hervor, drohte damit und verletzte den 22-jährigen Albaner mit der Waffe an der linken Hand.

Die alarmierte Polizei begab sich mit mehreren Streifenwagen und einem USK-Team zum Tatort, wo sie den 22-jährigen Deutschen samt seiner Machete antreffen und festnehmen konnten. Die Tatwaffe wurde dabei sichergestellt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Bereits polizeibekannt

Gegen den Mann mit der Machete wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er ist schon wegen früherer Bedrohungsdelikte polizeibekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Der 22-jährige Albaner erlitt eine Schnittwunde, die durch einen Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt wurde.