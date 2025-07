Trickdiebe in München: Falsche Polizisten in kurzen Hosen unterwegs

In zwei Fällen täuschen je zwei Männer vor, Zivilpolizisten zu sein und erschleichen sich so das Vertrauen von zwei Münchner Seniorinnen. Sie erbeuten Schmuck und Bargeld.

Um die ominösen Callcenteranrufer, die sich als Kriminalbeamte ausgeben und Münchnerinnen und Münchnern Angst machen, ist es ein wenig ruhig geworden. Sie hatten so manch einen Münchner Senior mit Lügenschichten über Unfälle und Gefängnisstrafen in Panik versetzt. So sehr, dass sie irgendwann Taschen voller Geld, Gold und Schmuck vor die Türe stellten. Nicht selten war das die finanzielle Absicherung der Geschädigten, die dann für immer verschwand.

Dafür registrierte die Münchner Polizei in den letzten Tagen eine andere Masche und präsentierte dazu in der Presserunde vom Mittwoch zwei dreiste Fälle vom Dienstag (1. Juli).

Die Männer in kurzen Hosen zeigen gefälschte Dienstausweise

Gegen 12.30 Uhr haben zwei Männer in kurzen Hosen eine Münchner Seniorin im Lehel angesprochen. Die beiden standen zur Überraschung der Frau bereits im Treppenhaus des Gebäudes. Und zunächst zeigten sie falsche Polizeiausweise vor. Die Frau glaubte den beiden Männern, dass sie Kriminalbeamte gewesen sind.

Nun folgte die frei erfundene, aber oft funktionierende Lügengeschichte: Die Männer behaupteten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Daher müssten sie in der Wohnung der Seniorin prüfen, ob sie die Wertsachen noch alle beisammen hat.

Die Frau ließ daraufhin die beiden Täter in ihre Wohnung. Durch Ablenkungsmanöver entwendeten die beiden Männer Bargeld und Schmuck der Seniorin. Dann verließen die beiden Täter die Wohnung.

Die Diebe haben es wie so häufig auf Schmuck und Bargeld abgesehen

Nun warf die Seniorin selbst nochmal einen Blick auf ihre Wertsachen. Da fehlte was. Sofort bemerkte sie den Diebstahl. Doch die Männer waren längst verschwunden. Sie verständigte die Polizei. Fahndungsmaßnahmen der Beamten brachten keine Spur. Der Schaden ist groß: Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 5000 Euro sind verschwunden.

Im zweiten Fall von Dienstag schlugen erneut zwei Männer zu. Gegen 14 Uhr sprachen sie ebenfalls eine mehr als 80-jährige Seniorin mit Wohnsitz in München an, direkt vor ihrer Wohnung. Wieder zeigten die Männer falsche Polizeiausweise vor und behaupteten, Polizeibeamte zu sein. Erneut folgte die Lügengeschichte mit den Einbrüchen in der Nachbarschaft.

Daher müsse man dringend in der Wohnung der Seniorin prüfen, ob die Wertsachen noch alle da sind. Die Frau willigte ein.

Die Seniorin ertappt die beiden Männer sogar beim Diebstahl

Sie gingen mit der Seniorin in deren Wohnung. Die Männer klauten etwa 5000 Euro Bargeld. Doch diesmal flogen sie auf. Die Frau bemerkte den Diebstahl und stellte die Männer zur Rede. Hals über Kopf flüchteten die Männer samt ihrer Beute. Auch hier brachte die Sofortfahndung keine neuen Hinweise auf die Diebe.

Jetzt erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise. In beiden Fällen werden die Männer so beschrieben, dass sie kurze Hosen trugen, eher südeuropäisch aussahen und insgesamt dunkel gekleidet waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in beiden Fällen die gleichen Diebe gewesen sind, ist nicht gering. Schließlich erzählten sie auch die gleiche Lügengeschichte.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter 089/29100 oder in jeder Dienststelle.