AZ-Plus

Transporter kippt um: Auto sendet automatischen Notruf

Ein VW Golf und ein Kleintransporter stoßen im Norden von München zusammen. Der Lieferwagen kippt durch die Wucht es Aufpralls um und landet auf der Seite. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Feuerwehr München im Einsatz bei einem Verkehrsunfall in der Lassallestraße.
Die Feuerwehr München im Einsatz bei einem Verkehrsunfall in der Lassallestraße. © Feuerwehr

Durch ein automatisches Notrufsystem eines VW Golfs ist die Feuerwehr München zu einem Unfall in der Lerchenau im Norden der Stadt alarmiert worden. Obwohl sich am Unfallort in der Lassallestraße ein spektakuläres Bild bot, wurden die Beteiligten in den beiden Fahrzeugen lediglich leicht verletzt.

Unfall in München: Fiat Ducato von den Rädern gerissen

Aus unbekannter Ursache hatte der Fahrer des stadtauswärts fahrenden Golfs auf Höhe des Lerchenauer Sees die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Er rammte einen geparkten Fiat Ducato. Der Lieferwagen kippte durch die Wucht des Aufpralls um und blieb auf der Seite liegen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Der VW Golf hat austomatisch einen Notruf abgesetzt
Der VW Golf hat austomatisch einen Notruf abgesetzt © Feuerwehr

Automatischer Notruf verständigt Rettung

Im VW löste ein Sicherheitssystem, ein sogenannter e-Call aus und eine Sprachverbindung wurde aufgebaut, über welche der Fahrer das Geschehen schildern konnte, so ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst waren der Mann und seine Beifahrerin bereits aus dem VW gestiegen. Sie wurden durch den Aufprall leicht verletzt und von den Einsatzkräften vor Ort betreut. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht nötig.

Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die Unfallstelle ab. Ein Abschleppunternehmen konnte den umgestürzten Transporter schließlich mit einer Seilwinde wieder aufstellen. Zur genauen Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.