Ein VW Golf und ein Kleintransporter stoßen im Norden von München zusammen. Der Lieferwagen kippt durch die Wucht es Aufpralls um und landet auf der Seite.

Durch ein automatisches Notrufsystem eines VW Golfs ist die Feuerwehr München zu einem Unfall in der Lerchenau im Norden der Stadt alarmiert worden. Obwohl sich am Unfallort in der Lassallestraße ein spektakuläres Bild bot, wurden die Beteiligten in den beiden Fahrzeugen lediglich leicht verletzt.

Unfall in München: Fiat Ducato von den Rädern gerissen

Aus unbekannter Ursache hatte der Fahrer des stadtauswärts fahrenden Golfs auf Höhe des Lerchenauer Sees die Kontrolle über sein Auto verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Er rammte einen geparkten Fiat Ducato. Der Lieferwagen kippte durch die Wucht des Aufpralls um und blieb auf der Seite liegen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Der VW Golf hat austomatisch einen Notruf abgesetzt © Feuerwehr

Automatischer Notruf verständigt Rettung

Im VW löste ein Sicherheitssystem, ein sogenannter e-Call aus und eine Sprachverbindung wurde aufgebaut, über welche der Fahrer das Geschehen schildern konnte, so ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst waren der Mann und seine Beifahrerin bereits aus dem VW gestiegen. Sie wurden durch den Aufprall leicht verletzt und von den Einsatzkräften vor Ort betreut. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht nötig.

Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Polizei die Unfallstelle ab. Ein Abschleppunternehmen konnte den umgestürzten Transporter schließlich mit einer Seilwinde wieder aufstellen. Zur genauen Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.