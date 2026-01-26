Tramunfall mit Pkw am Sendlinger-Tor-Platz – das ist bis jetzt bekannt

Am Montag stoßen am Sendlinger-Tor-Platz eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Was die Polizei aktuell sagt.

Beim Zusammenstoß einer Tram und einem Pkw am Sendlinger-Tor-Platz ist am Montag gegen 15.10 Uhr eine Person verletzt worden. Die Polizei rät, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Polizei ist der 18 Jahre alte Autofahrer nur leicht verletzt. Die Unfallursache ist demnach noch unklar. Die Fahrzeuge seien entfernt worden, der Verkehr fließe wieder.