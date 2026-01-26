AZ-Plus
Tramunfall mit Pkw am Sendlinger-Tor-Platz – das ist bis jetzt bekannt

Am Montag stoßen am Sendlinger-Tor-Platz eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Was die Polizei aktuell sagt.
Eine Straßenbahn an der Haltestelle am Sendlinger Tor. (Archivbild)
Eine Straßenbahn an der Haltestelle am Sendlinger Tor. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Beim Zusammenstoß einer Tram und einem Pkw am Sendlinger-Tor-Platz ist am Montag gegen 15.10 Uhr eine Person verletzt worden. Die Polizei rät, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Polizei ist der 18 Jahre alte Autofahrer nur leicht verletzt. Die Unfallursache ist demnach noch unklar. Die Fahrzeuge seien entfernt worden, der Verkehr fließe wieder.

 

Lädt
7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Rigobert vor 3 Minuten / Bewertung:

    Die Tram hätte wenigstens Hupen können oder Lichtzeichen geben...

  • HanneloreH vor 57 Minuten / Bewertung:

    Rote Ampel gilt nur für andere nicht für mich

  • OnkelHotte vor 34 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    16:55 Status:
    Weitere Details – zum Hergang und zu etwaigen Einschränkungen im Tramverkehr – blieben zunächst offen
    .
    ???

