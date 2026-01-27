AZ-Plus
Tram und Opel kollidieren am Sendlinger-Tor-Platz – das ist bis jetzt bekannt

Am Montag stoßen am Sendlinger-Tor-Platz eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.
Eine Straßenbahn an der Haltestelle am Sendlinger Tor. (Archivbild)
Eine Straßenbahn an der Haltestelle am Sendlinger Tor. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Update, 27. Januar, 10.07 Uhr: "Die Beamten vor Ort haben bei dem Fahrer des Opels drogentypische Symptome festgestellt", hat eine Sprecherin der Münchner Polizei der AZ auf Anfrage mitgeteilt. Das Ergebnis des entsprechenden Tests stehe noch aus, sagte sie weiter.

Auto und Tram kollidieren: Unfallfahrer zeigt "drogentypische Symptome" 

Zum genauen Unfallhergang liegen keine Details vor, offenbar habe aber der 18-jährige Autofahrer die Straßenbahn übersehen und sei in sie hineingefahren. Die Kreuzung am Sendlinger Tor war zeitweilig für den Verkehr gesperrt.    

Erstmeldung, 26. Januar: Beim Zusammenstoß einer Tram und einem Pkw am Sendlinger-Tor-Platz ist am Montag gegen 15.10 Uhr eine Person verletzt worden. Die Polizei rät, die Kreuzung weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Polizei ist der 18 Jahre alte Autofahrer nur leicht verletzt. Die Unfallursache ist demnach noch unklar. Die Fahrzeuge seien entfernt worden, der Verkehr fließe wieder.

 

20 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Newi83 vor 42 Minuten / Bewertung:

    Wie geil. Unter Drogen Tram übersehen. Ich gehe davon aus, dass mindestens 70% der Autofahrer unterwegs Handyspielen, schreiben, telefonieren ohne FSA und der Rest ist alkoholisiert oder unter Drogen. Ich weiß schon warum ich….

    Antworten
  • Da Ding vor 13 Stunden / Bewertung:

    🥱

    Antworten
  • Der Münchner vor 15 Stunden / Bewertung:

    Schienenfahrzeuge haben Vorfahrt!

    Antworten
