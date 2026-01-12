AZ-Plus

Tram erfasst Fußgänger: 57-Jähriger schwer verletzt

Der Schwerverletzte wird noch an der Unfallstelle versorgt und dann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.
Der Schwerverletzte wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. (Symbolbild)
Der Schwerverletzte wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. (Symbolbild) © Katharina Redanz/dpa

In der Dachauer Straße ist am Freitagabend ein 57-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den verletzten Fußgänger an der Unfallstelle. Anschließend wurde  der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Weitere Details zum Geschehen nannte die Feuerwehr nicht.

