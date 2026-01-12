Tram erfasst Fußgänger: 57-Jähriger schwer verletzt

Der Schwerverletzte wird noch an der Unfallstelle versorgt und dann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

In der Dachauer Straße ist am Freitagabend ein 57-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den verletzten Fußgänger an der Unfallstelle. Anschließend wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Weitere Details zum Geschehen nannte die Feuerwehr nicht.