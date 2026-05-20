Tragischer Unfall in München: Bagger fährt Mann über Fuß – Amputation droht

Ein 77-Jähriger aus München betritt den gesperrten Bereich einer Baustelle nahe der Laimer Unterführung. Dabei wird der Rentner von einem Bagger erfasst. Ein Vorderrad überrollt seinen Fuß. Die Folgen sind für den Fußgänger dramatisch.

Der Rettungsdienst brachte den Rentner in eine Klinik. Dort versuchen Ärzte, den Fuß des 77-Jährigen zu retten. (Symbolbild)

Der Rentner aus München wird vermutlich sein Leben lang an den Folgen des tragischen Unfalls am Dienstagmittag zu leiden haben. Die Ärzte einer Münchner Klinik versuchen, seinen schwer verletzten Fuß zu retten. Vermutlich muss er aber amputiert werden, sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher.

Fußgänger nutzt Lücke in Absperrung

Der 77-Jährige war auf dem Gehweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung unterwegs. Aufgrund mehrerer Baustellen in dem Bereich ist die Fahrbahn vom Gehweg durch Baustellenbarken getrennt. An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße fehlte laut Polizei eine Barke. Genau an der Stelle wollte der Rentner die Fürstenrieder Straße überqueren.

Dabei bemerkte er auf dem Baustellengelände offenbar einen Bagger nicht. Die Maschine wurde von einem 52-jährigen Arbeiter aus dem Landkreis Rottal/Inn gesteuert. Das vordere rechte Rad des Baggers überrollte den Fuß des 77-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Rentner umgehend in ein Krankenhaus. Der Münchner wird seitdem auf der Intensivstation der Klinik behandelt.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Fürstenrieder Straße nach 12 Uhr mehrfach für den Verkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem tragischen Unfall hat die Verkehrspolizei übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Unfallkommando in Verbindung zu setzen (Telefon 089/6216-322.