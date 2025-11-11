Tragischer Autounfall auf Münchner Kreuzung: Zwei Autos kollidieren, ein Kind stirbt

Eine Frau mit zwei vierjährigen Kindern im Auto will in München links abbiegen. Auf der Kreuzung kommt ein anderes Fahrzeug entgegen – und es kommt zum Crash.

Während der Unfallnahme kam es drei Stunden lang zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. (Symbolbild)

Ein vier Jahre altes Kind ist nach einem Zusammenprall von zwei Autos an einer Kreuzung in Berg am Laim ums Leben gekommen. Es saß zusammen mit einem weiteren Kind im gleichen Alter im Wagen einer 37-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Bei grüner Ampel: Frau (37) biegt mit Skoda ab und kollidiert mit BWM eines 60-Jährigen

Die Frau aus dem Landkreis München war am Montag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kreillerstraße in Richtung Leuchtenbergring unterwegs und wollte an der Kreuzung zur St.-Veit-Straße nach links in diese abbiegen. Im Fahrzeug befanden sich auf dem Rücksitz zwei Kinder im Alter von vier Jahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Münchner mit einem BMW die Kreillerstraße in Richtung Trudering und wollte dem Straßenverlauf auf Höhe der Kreuzung zur St.-Veit-Straße geradeaus folgen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 30-jährige Frau ebenfalls aus München.

Vierjähriges Kind erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

"Als der Räumungspfeil an der Kreuzung für die 37-Jährige grün zeigte und sie in die St.-Veit-Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß", teilte die Polizei mit.

Alle Erwachsenen und Kinder wurden bei dem Unfall verletzt – eines der Kinder hatte schwerste Verletzungen und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.