Tote in Pasing: Verdächtiger wurde in Münchner Hotel festgenommen

Ein 60-jähriger Mann sitzt als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl unter anderem wegen Mordes.

Staatsanwältin Juliane Grotz als Gruppenleiterin (links) und Kriminalrat Armin Ritterswürden (Leiter des Kommissariats 11, Mitte) bei der Pressekonferenz im Polizeipräsidium München.

Update, 8. Dezember, 12.10 Uhr: Die Polizei hat die Frau bereits am Donnerstag (4. Dezember) gegen 21 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Es handelt sich um eine 59 Jahre alte Rollstuhlfahrerin. Ein Ehepaar, das sich um die Frau gekümmert habe, habe die Frau nicht erreichen können und schließlich die Polizei verständigt, heißt es.

Spurenlage in Wohnung in Pasing weist auf "mögliche Fremdeinwirkung" hin

Beamte hätten sich dann Zugang zur Wohnung verschafft. Die Todesursache sei zu diesem Zeitpunkt noch unklar gewesen: "Aus der Spurenlage" hätten sich aber bereits Hinweise auf eine "mögliche Fremdeinwirkung" ergeben. Das Kommissariat 11 habe dann die Ermittlungen übernommen, es seien Spuren gesichert worden.

Am Freitag bestätigten die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung dann, dass die 59-Jährige "durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war". Die ersten Ermittlungen führten nach Angaben der Polizei schnell auf die Spur eines 60-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz, und der Tatverdacht erhärtete sich.

60-jähriger Tatverdächtiger wird in Münchner Hotel festgenommen

In einem Zimmer eines Hotels in der Innenstadt konnte der Tatverdächtige am Samstag gegen 22 Uhr im Zuge der Zielfahndung des Polizeipräsidiums München "widerstandslos" festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl unter anderem wegen Mordes, am Sonntag erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 60-Jährigen, der bereits in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen des K11 dauern an.

Staatsanwaltschaft geht von Mord unter anderem aus Habgier aus

Laut Polizei hatte das Opfer den Tatverdächtigen bereits im Januar wegen Diebstahl von Geld angezeigt. Der Mann ist gebürtiger Bayer und wegen Diebstahl und Betrug der Polizei bekannt. Täter und Oper waren eher locker bekannt, es gab keine tiefergehende Beziehung.

Staatsanwältin Juliane Grotz bestätigte in der Pressekonferenz, dass man zum jetzigen Stand der Ermittlungen von Mord ausgehe. Es seien zwei Merkmale des Mordes in diesem Fall erfüllt, das der Habgier und das der Ermöglichung einer anderen Straftat. Vermutlich habe der Beschuldigte an die Bank- oder Kreditkarten des Opfers herankommen wollen. Zudem soll es auch zu einem Computerbetrug in 28 Fällen gekommen sein.

Erstmeldung, 8. Dezember, 10.09 Uhr: Am Wochenende ist es in einer Wohnung in Pasing zu einem Tötungsdelikt gekommen, meldet die Münchner Polizei. Nach AZ-Informationen ist eine Frau tot aufgefunden worden, ein Mann wurde als möglicher Tatverdächtiger festgenommen.

Es handelt sich nicht um ein Ehepaar, offensichtlich kannten sich aber Täter und Opfer. Während einer Pressekonferenz am heutigen Montag will die Polizei weitere Details nennen.

