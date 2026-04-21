Tödlicher Unfall in München: U-Bahn erfasst Mann nach Sturz ins Gleis

Für den 47-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte betreuen vor Ort Augenzeugen des Geschehens.

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Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter: Am U-Bahnhof Nordfriedhof ist ein Mann in die Gleise gestürzt und tödlich verletzt worden.

Tödlich verletzt: Mann liegt nach Sturz im Gleis und wird von U-Bahn erfasst

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag (20. April) gegen 17.15 Uhr. Ein 47-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München sei "ohne Fremdeinwirkung" ins Gleisbett gefallen.

Zeitgleich sei eine U-Bahn der Linie U6 in den Bahnhof eingefahren, und trotz einer vom Triebfahrzeugführer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung habe ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern werden können.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zeugen des Geschehens wurden durch Einsatzkräfte betreut.