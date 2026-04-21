AZ-Plus

Tödlicher Unfall in München: U-Bahn erfasst Mann nach Sturz ins Gleis

Für den 47-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte betreuen vor Ort Augenzeugen des Geschehens.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der tödliche Unfall ereignete sich am U-Bahnhof Nordfriedhof. (Archivbild)
Der tödliche Unfall ereignete sich am U-Bahnhof Nordfriedhof. (Archivbild) © imago images/Astrid Schmidhuber

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter: Am U-Bahnhof Nordfriedhof ist ein Mann in die Gleise gestürzt und tödlich verletzt worden.

Tödlich verletzt: Mann liegt nach Sturz im Gleis und wird von U-Bahn erfasst  

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag (20. April) gegen 17.15 Uhr. Ein 47-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München sei "ohne Fremdeinwirkung" ins Gleisbett gefallen.

Zeitgleich sei eine U-Bahn der Linie U6 in den Bahnhof eingefahren, und trotz einer vom Triebfahrzeugführer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung habe ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern werden können.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zeugen des Geschehens wurden durch Einsatzkräfte betreut.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.