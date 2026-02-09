Tödlich verletzt: Münchner (70) stürzt vor S-Bahn

Der Mann verliert das Gleichgewicht und fällt ins Gleis. Eine einfahrende S-Bahn kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 70-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Der 70-Jährige fiel "ohne Fremdeinwirkung" ins Gleis und wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst. (Symbolbild)

Am S-Bahn-Halt Karlsplatz (Stachus) ist am Samstag ein 70-jähriger Mann ins Gleis gefallen, direkt vor eine einfahrende S-Bahn. Für den Münchner kam jede Hilfe zu spät.

Ins Gleis gefallen und von S-Bahn erfasst

Der Mann habe gegen 21 Uhr mit dem Rücken zum Gleisbereich gestanden und gerade eine Tasche aufheben wollen, "als er das Gleichgewicht verlor und ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett fiel", teilte die Polizei weiter mit.

In diesem Augenblick fuhr den Angaben zufolge eine S-Bahn stadteinwärts in den Bahnhof ein. Obwohl die Fahrerin sofort die Bremsung des Zuges einleitete, erfasste die S-Bahn den Mann. Der 70-Jährige wurde dabei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die S-Bahn-Fahrerin und weitere am Bahnsteig wartende Personen. Das betroffene Gleis musste laut Polizei für etwa zwei Stunden gesperrt werden, in der Gegenrichtung verkehrten die S-Bahnen ohne Halt am Karlsplatz (Stachus). Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.