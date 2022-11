Tiroler Platz: Taxi knallt in Tramhäuschen

Die Feuerwehr schneidet einen Teil des Häuschens ab, um das Auto bergen zu können.

Frühmorgens am Samstag, 26.11. ist ein Taxler in ein Tramhäuschen am Tiroler Platz gefahren.

Harlaching - Frühmorgens am Samstag ist ein Taxifahrer von der Fahrbahn abgekommen und in das Tram-Wartehäuschen am Tiroler Platz geknallt. Warum das passiert ist, ist noch unklar. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass sich das Mercedes-Taxi unter dem Häuschen verkeilt hat.

Tiroler Platz: Taxler knallt in Tram-Wartehäuschen

Der Fahrer kam laut Mitteilung der Münchner Feuerwehr mit dem Schrecken davon: Er konnte das Auto noch selbstständig verlassen und hat sich bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Feuerwehr hat dann mit einer hydraulischen Schere einen Teil des Wartehäuschens abgeschnitten.

So konnte dann der Abschleppdienst das Taxi bergen. Der Rettungsdienst hat den Taxler medizinisch versorgt. Er war allein im Auto unterwegs und es war auch niemand im Wartehäuschen, als der Unfall passierte.

Die Polizei ermittelt nun, wie der Unfall passiert ist.