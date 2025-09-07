Tesla-Dashcam filmt Harley-Davidson-Unfall in München
Ein Harley-Davidson-Fahrer ist am Samstag in München bei einer Kollision mit einem Rote-Ampel-Raser verletzt worden. Der Biker (58), auf der Von-Kahr-Straße stadteinwärts Richtung Nymphenburg unterwegs, hatte gegen 18 Uhr an der Ampel an der Einmündung zur Allacher Straße bei Rot gehalten und war dann bei Grün in die Kreuzung gefahren.
Zeitgleich überfuhr ein Münchner (51), der auf der Allacher Straße in einem Volkswagen unterwegs war, sein Rot-Signal. Auto und Motorrad kollidierten, der Harleyfahrer stürzte, verletzte sich leicht und kam per Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus.
Eine Tesla-Dashcam filmt den Unfall
Die Schuldfrage ist gut belegt: Hinter dem Biker war ein Tesla mit Dashcam gefahren und hatte den Unfall mitgefilmt. Der Autofahrer bekommt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.
