Tempo 30 und weniger Autos: Modernes Verkehrskonzept für Lerchenauer Straße

In dem Neubauquartier sollen Fußgänger, Radler und ÖPNV Vorrang vor dem Auto haben.

Feldmoching-Hasenbergl - Stadtviertelgaragen, Sharing-Angebote und viel Platz für Fahr- und Lastenräder. Dazu ein Verkehrskonzept, das Bus, Bahn und Tram, Rad- und Fußverkehr in den Mittelpunkt stellt.

Neubaugebiet "Lerchenauer Straße": Hohe Wohn- und Lebensqualität

Im Neubaugebiet "Lerchenauer Straße" soll so die Mobilität zukunftsgerecht geplant werden. Der Mobilitätsausschuss des Stadtrates hat am Mittwoch dem Konzept zugestimmt.

In dem neuen Wohngebiet, das in Feldmoching-Hasenbergl zwischen Ponkratz-, Lerchen-, Lerchenauer Straße und Drudhardstraße entsteht, werde so eine hohe Wohn- und Lebensqualität geschaffen.

Geh- und Radwege werden breit, barrierefrei und komfortabel

Nur 20 Prozent der Fahrten aus dem Gebiet sollen noch mit dem privaten Auto zurückgelegt werden. Auf allen Straßen gilt Tempo 30. Emissionen und die Verkehrsbelastungen werden dadurch gering gehalten. Geh- und Radwege werden breit, barrierefrei und komfortabel.

In knapp zehn Jahren werden hier bis zu 4.000 Menschen wohnen und arbeiten. Das Gebiet liegt günstig nahe dem U- und S-Bahn- und Regionalzughalt Feldmoching. Auf allen Hauptachsen sowie entlang der Lerchenauer Straße werden künftig Linienbusse unterwegs sein. Auch die geplante Tram Y-Nord, soll im neuen Quartier halten.