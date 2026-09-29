Technische Rettung nach Unfall: Feuerwehr holt Verletzte aus Opel heraus
Im Kreuzungsbereich der Liesl-Karlstadt-Straße ist am Dienstag gegen 8.30 Uhr ein Lastwagen seitlich in einen Pkw gekracht: Um die 41-jährige Fahrerin aus dem Opel herauszuholen, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr an.
Feuerwehr rettet 41-Jährige schonend aus ihrem Fahrzeug
Anschließend führten die Feuerwehrleute in Zusammenarbeit mit den Rettungskräften mithilfe von technischem Gerät eine schonende Rettung durch, um weiteren Verletzungen der Betroffenen vorzubeugen.
Die Patientin konnte aus dem Fahrzeug befreit werden, und der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Münchner Klinik. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.
Zum genauen Unfallhergang und der Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine näheren Informationen vor. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen übernimmt die Polizei.
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