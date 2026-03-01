Bewaffneter Überfall auf einen Nahkauf-Markt in München: Zwei maskierte Täter zwingen Mitarbeiter mit vorgehaltener Pistole zurück in den Laden, erbeuten über 5000 Euro und flüchten unerkannt. Eine Großfahndung mit Hubschrauber und Drohne bleibt zunächst ohne Erfolg.

Als sich die drei letzten Mitarbeiter der Nahkauf-Filiale am Werner-Egk-Bogen am Samstagabend (28. Februar) auf den Feierabend freuten, haben zwei Männer mit Skimaske einen der Drei abgefangen, als der Mann noch den Müll wegschmeißen wollte. Kurz nach 20 Uhr begegneten sie dem Nahkauf-Mitarbeiter am Müllcontainer. Als der wieder zurück in den Supermarkt gehen wollte, zogen sie Handfeuerwaffe.

Nun zwangen sie ihn, gemeinsam in den Supermarkt zurückzugehen. Dort waren weitere zwei Kolleginnen des Mannes. Mit vorgehaltener Schusswaffe zwangen sie die Mitarbeiter, das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Sie erbeuteten dabei mehr als 5000 Euro. Die Täter flüchteten. Als der erste Schock verflog, wählte mutmaßlich einer der Mitarbeiter den Notruf.

20 Streifen, Drohne, Hubschrauber, doch kein Fahndungserfolg

Die Polizei rückte mit bis zu 20 Streifen an. Eine Sofortfahndung wurde eingeleitet. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne im Einsatz. Doch die Männer konnten nicht ermittelt werden. Im Schutz der Dunkelheit verschwanden sie. Die Mitarbeiter des Supermarktes blieben körperlich unverletzt.

Noch ist unklar, ob es sich bei der Schusswaffe um eine scharfe Pistole handelte oder um ein Imitat. Auch eine Schreckschusswaffe könnte gezogen worden sein. Schüsse fielen jedenfalls laut Polizei keine. Das Kommissariat 21 ermittelt.

Beide Räuber wirkten wohl sehr jung

Die Mitarbeiter beschrieben die maskierten Täter so: Offenbar wirkten die beiden Männer recht jung. Einer der beiden soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und rund 170 cm groß, mit kräftiger Statur und klarem Hochdeutsch mit tiefer Stimme. Dazu dunkelbraune Augen, buschige Augenbrauen. Der Mann trug einen dunklen Kapuzenpullover, dazu eine dunkelblaue Jogginghose.

Der zweite Mann wirkte offenbar noch jünger als der erste: 19 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Schal, schwarzer Bomberjacke sowie schwarzer Hose. Er war offenbar derjenige, der die Schusswaffe führte und vorhielt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 089/29100 oder an jeder Polizeidienststelle Münchens.