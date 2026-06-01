Streit um Münchner Mietwohnung eskaliert: Sohn bedroht Vater mit Messer

Der 66-Jährige aus dem vornehmen Stadtteil Bogenhausen will München den Rücken kehren. Seine Wohnung, die er sich bisher mit dem Sohn teilte, hat er bereits gekündigt. Als der 21-Jährige erfährt, dass er umziehen muss, greift er zum Messer.

Eine bezahlbare Wohnung in München, noch dazu im angesagten Bogenhausen, ist wie ein Sechser im Lotto. Umso schlimmer ist es, wenn man die Wohnung aufgeben muss und plötzlich vor vollendeten Tatsachen steht.

Ein 66-Jähriger, der viele Jahre in Bogenhausen gewohnt hat, war fest entschlossen, München den Rücken zu kehren – und das endgültig. Der Umzug raus aus der Stadt war beschlossene Sache, die Umzugsvorbereitungen liefen. Was der Mann offenbar aber versäumt hatte, war, seinen Sohn, mit dem er sich die Wohnung bisher teilte, über seine Pläne zu informieren.

Großeinsatz der Polizei in Bogenhausen: Sohn will nicht umziehen

Als der 21-Jährige am Wochenende erfuhr, dass der Vater die Wohnung bereits beim Eigentümer gekündigt hatte, brannten beim Sohn offensichtlich sämtliche Sicherungen durch. Es kam am Samstagabend zum Streit. Dabei soll er sich gegen 22.30 Uhr nach Polizeiangaben ein Küchenmesser gegriffen und damit seinen Vater bedroht haben.

Der 66-Jährige verständigte den Polizeinotruf. Mehr als zehn Streifenwagen und das Unterstützungskommando (USK), eine Spezialeinheit der Polizei, wurden zu der Adresse geschickt. Die Beamten stürmten die Wohnung. Der 21-Jährige leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Der Sohn befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das Kommissariat 26 ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung. Der Streit um die Wohnung ist damit aber nicht geklärt.

Über 10.000 Wohnungen fehlen in München

Bei der augenblicklichen Lage am Mietmarkt ist es nicht einfach, ein neues Zuhause zu finden. 20 Euro und mehr pro Quadratmeter plus Nebenkosten sind keine Seltenheit. Aktuell fehlten in München etwa 10.500 Wohnungen, so eine Analyse im Auftrag des Bundesverbandes Baustoff-Fachhandel. Bis 2028 müssten in der Stadt jeden Monat rund 1.000 neue Wohnungen gebaut werden.