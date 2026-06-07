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Streit um geparktes Auto eskaliert: Anwohner droht mit gezogener Waffe

Weil ein Anwohner sein Auto auf dem Gehweg parkt, eskaliert ein Wortgefecht. Ein Mann droht mit einer Waffe und einem Kopfschuss.
Myriam Siegert |
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Im Streit zog einer der Kontrahenten eine Luftdruckpistole (Symbolbild).
Im Streit zog einer der Kontrahenten eine Luftdruckpistole (Symbolbild). © IMAGO/Christian Ohde

Ein verbaler Streit, der ausartete, hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Hadern geführt. Laut Schilderung der Polizei, war Auslöser, dass ein 26-Jähriger sein Auto auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Senftenauerstraße parkte, was an der Stelle nicht erlaubt ist. Ein Anwohner (56) des Hauses und seine Frau (50), beide Deutsche, sprachen den jungen Mann daraufhin an.

Plötzlich zieht einer eine Waffe

Sie gerieten in Streit, zunächst verbal, doch heftig, denn der 56-jährige Anwohner drohte dem 26-Jährigen, der türkischer Staatsbürger ist, unter anderem, er wolle ihm in den Kopf schießen. Der Jüngere stieg daraufhin aus seinem Auto aus und ging zu dem 56-Jährigen. Der wiederum zog eine Luftdruckpistole, die er verdeckt in seinem Hosenbund getragen hatte, und richtete sie nach oben in die Luft.

Der 26-Jährige packte den Mann an den Handgelenken. Der 56-Jährige konnte die Waffe seiner Frau geben, die damit in die Wohnung ging. Nun wiederum kam der 23 Jahre alte Sohn des 56-Jährigen aus dem Haus dazu und bedrohte den 26-Jährigen ebenfalls verbal.

Über zehn Streifen eilten zum Einsatzort

Diese Auseinandersetzung bekamen Zeugen mit: Sie alarmierten den Polizeinotruf. Wegen der Bedrohungssituation mit der Waffe und weil die Situation sehr unübersichtlich schien, rückte die Polizei mit über zehn Streifen zum Einsatzort aus, auch eine Einsatzhundertschaft war involviert.

Die Polizeibeamten trafen vor Ort auf die beteiligten Personen und durchsuchten die Wohnung des 56-Jährigen. Dort fanden sich die Luftdruckwaffe sowie drei weitere Schreckschusswaffen samt der dazugehörigen Munition. Die Polizei prüft nun, wem welche Waffe gehört, wie die Waffen waffenrechtlich einzustufen sind und ob die entsprechenden waffenrechtlichen Erlaubnisse vorliegen. Der 56-Jährige und sein Sohn wurden wegen Bedrohung angezeigt.

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15 Kommentare
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  • Wickie712 vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ich kann mir schon vorstellen, wo es wieder einmal war. In der Ecke ist Gehwegparken normal.

    Die PI nimmt we.li Anzeigen nicht wirklich ernst oder? Man könnte viele Anzeigen schreiben, aber Gehwegparken ist ja normal in Hadern und Laim, Kontrolle und Sanktionen finden nicht statt.

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  • Der wahre tscharlie vor 15 Stunden / Bewertung:

    Dieses Gehwegparken ist wahrlich eine Unsitte, die beachtliche Ausmaße angenommen hat.
    Erst heute in meiner Siedlung wieder gesehen. Über den Gehweg bis zur Haustüre gefahren, aber Gehweg freigelassen und Auto auf die Wiese neben Spielplatz gestellt.
    Und dazu kommt, lt. Kennzeichen nicht mal ein Münchner, geschweige denn aus dem Umland.

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  • Radl Rainer vor 19 Stunden / Bewertung:

    Würde die Polizei nicht mit 3 Augen wegschauen, sondern Verstöße verfolgen, würde es auch weniger Konflikte geben. So wird das eben immer weiter eskalieren.

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