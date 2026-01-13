Streit mit Tochter eskaliert: Münchner Ehepaar flüchtet aus eigener Wohnung, als diese Messer zieht

Tochter und Mutter streiten sich. Dann zückt die Tochter ein Messer und droht, ihre Mutter zu töten. Die Eltern flüchten und rufen die Polizei.

Die Münchner Polizei ist am Montag (12. Januar) zu einem Großeinsatz in Ramersdorf ausgerückt. Wegen ihres psychisch auffälligen Verhaltens wurde dabei eine Frau zur psychiatrischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ramersdorf: 26-Jährige bedroht Mutter mit Messer

Die 26-Jährige soll gegen 18.45 Uhr während eines Streits damit gedroht haben, ihre Mutter zu töten. Sie habe ihre Mutter mit einem Messer bedroht und unter anderem Stichbewegungen in Richtung des Halses der 63-Jährigen gemacht, teilte die Polizei weiter mit.

Der 63 Jahre alte Vater erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner Schilderungen kamen etliche Polizeikräfte zu der Wohnung, in der die Tochter zusammen mit ihren Eltern lebt.

Laut Polizei waren die Eltern zu dem Zeitpunkt schon unverletzt aus der Wohnung geflüchtet. Die 26-Jährige – sie war bereits in psychiatrischer Behandlung – blieb in der Wohnung und wurde von den Einsatzkräften unverletzt gesichert. Die Ermittlungen laufen weiter.