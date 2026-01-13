AZ-Plus

Streit mit Tochter eskaliert: Münchner Ehepaar flüchtet aus eigener Wohnung, als diese Messer zieht

Tochter und Mutter streiten sich. Dann zückt die Tochter ein Messer und droht, ihre Mutter zu töten. Die Eltern flüchten und rufen die Polizei.
AZ/dpa
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild)
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild)

Die Münchner Polizei ist am Montag (12. Januar) zu einem Großeinsatz in Ramersdorf ausgerückt. Wegen ihres psychisch auffälligen Verhaltens wurde dabei eine Frau zur psychiatrischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ramersdorf: 26-Jährige bedroht Mutter mit Messer 

Die 26-Jährige soll gegen 18.45 Uhr während eines Streits damit gedroht haben, ihre Mutter zu töten. Sie habe ihre Mutter mit einem Messer bedroht und unter anderem Stichbewegungen in Richtung des Halses der 63-Jährigen gemacht, teilte die Polizei weiter mit.

Der 63 Jahre alte Vater erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner Schilderungen kamen etliche Polizeikräfte zu der Wohnung, in der die Tochter zusammen mit ihren Eltern lebt.

Laut Polizei waren die Eltern zu dem Zeitpunkt schon unverletzt aus der Wohnung geflüchtet. Die 26-Jährige – sie war bereits in psychiatrischer Behandlung – blieb in der Wohnung und wurde von den Einsatzkräften unverletzt gesichert. Die Ermittlungen laufen weiter.

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 10 Stunden / Bewertung:

    Solche Kinder sollten enterbt werden. In diesem Fall hätte die Tochter auch keinen Anspruch auf den Pflichtteil.

    Antworten
  • Wilhelmine vor 4 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Die Gedanken sind frei aber Ihre geben, wie so oft, Rätsel auf

    Antworten
  • Witwe Bolte vor 4 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wilhelmine

    Keine Rätsel, sondern Erbrecht. Seinem Kind den Pflichtteil zu entziehen ist z. B. dann möglich, wenn der Nachwuchs den Eltern nach dem Leben trachtet.
    Mein Kind würde ich jedenfalls enterben, wenn es mit dem Messer auf mich losgehen würde.

    Antworten
