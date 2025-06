Streit mit Gasrevolver und Messer – Großeinsatz der Münchner Polizei

Zwei Männer geraten sich aus bisher nicht bekannten Gründen heftig in die Haare. Der Streit eskaliert, ein Gasrevolver und ein Messer kommen ins Spiel. Ein Mann flüchtet.

Zwei Männer sind am Montagabend in ihrer Wohnung im Bereich der Naupliastraße bei einem Streit heftig aneinandergeraten. Gegen 19.30 Uhr war die Polizei via Notruf über eine Bedrohungssituation mit einem Messer und über die Abgabe eines Schusses informiert worden.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass ein 49-Jähriger und ein 55-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, in der gemeinsamen Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit gerieten, so die Polizei.

Dieser vorerst verbale Streit ging in eine körperliche Auseinandersetzung über, in deren Verlauf der 55-Jährige den 49-Jährigen mit einem Fausthieb ins Gesicht verletzte.

Anschließend bedrohte der 55-Jährige den 49-Jährigen mit einem Messer. Der so attackierte Mann bewaffnete sich daraufhin mit einem Gasrevolver und schoss in Richtung Zimmerdecke. Daraufhin flüchtete der 55-Jährige aus der Wohnung.

Die Polizei rückte mit zehn Streifen an. Der 49-Jährige hatte laut Polizei 2,6 Promille. Gegen beide Männer ermittelt die Kriminalpolizei: Der 49-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt, der 55-Jährige wegen Bedrohung und Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung, wegen der Bedrohung und wegen des Waffendelikts übernommen.