Streit im Münchner Süden eskaliert: Unbekannter verletzt 17-Jährigen mit abgebrochener Flasche

Aus bisher unbekannter Ursache eskaliert am Mittwoch in Obergiesing ein Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem unbekannten Mann. Der greift daraufhin einen 17-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche an.

Mit einer abgebrochenen Glasflasche hat ein 31-Jähriger in Giesing einen Jugendlichen angegriffen und verletzt. (Symbolbild)

Diese Aktion hätte auch schlimmer enden können. In Obergiesing kam es am Mittwochnachmittag zu einem tätlichen Angriff, bei dem einem Jugendlichen leichte Verletzungen zugefügt wurden.

Wie die Polizei berichtete, war ein 17-jähriger Iraker zusammen mit einer 17-jährigen Deutschen, beide in München wohnhaft, gegen 17.20 Uhr im Bereich des Scharfreiterplatzes unterwegs. Dort geriet das Duo, aus bisher ungeklärter Ursache, in einen Streit mit einem ihnen unbekannten Mann.

Streit läuft aus dem Ruder: Mann attackiert Jugendlichen mit Glasflasche

Im weiteren Verlauf eskalierte die verbale Auseinandersetzung. Der Mann bedrohte die beiden Jugendlichen und attackierte anschließend den 17-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche. Dabei wurde dieser leicht am Hals verletzt.

Die 17-Jährige alarmierte die Polizei, die sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort schickte. Als die ersten von ihnen am Scharfreiterplatz eintrafen, ergriff der unbekannte Mann die Flucht in ein nahegelegenes Wohnanwesen.

Nach kurzer Flucht: Polizei nimmt 31-Jährigen aus München fest

Lange konnte er sich dort allerdings nicht verstecken, schon kurze Zeit später wurde er dort von der Polizei festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Deutschen aus München.

Nachdem alle erkennungsdienstlichen Maßnahmen durchgeführt und eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet wurden, kam der 31-Jährige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Im Laufe des Donnerstags wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage für den Mann entscheidet.

Der 17-Jährige, der durch den Angriff mit der Glasflasche am Hals verletzt wurde, begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.