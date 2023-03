Streit am Münchner Hauptbahnhof eskaliert: Mann wirft Besteckkasten nach Verkäuferin

Am Mittwochabend ist am Hauptbahnhof eine Verkäuferin von einem Unbekannten attackiert worden, nachdem ein Streit in einem Imbiss eskaliert war.

16. März 2023 - 09:20 Uhr | AZ

Bei einem Angriff am Hauptbahnhof München wurde eine Verkäuferin leicht verletzt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ludwigsvorstadt - In einem Geschäft am Münchner Hauptbahnhof ist es am Mittwochabend zu einer Attacke gegen eine Verkäuferin gekommen. Ein Mann warf mit Einrichtungsgegenständen nach der 39-Jährigen und verletzte sie dabei. Attacke am Hauptbahnhof: Verkäuferin durch herumfliegendes Inventar verletzt Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge ist dem Angriff ein verbaler Streit vorausgegangen. Die hitzige Diskussion in dem Imbiss soll daraufhin eskaliert sein, und der Unbekannte habe mit einem Brötchenhalter aus Metall sowie einem Besteckkasten aus Holz nach der Angestellten des Geschäfts geworfen. Die Frau wurde dabei an der Hand und am Kopf getroffen und erlitt eine leichte Schnittverletzung. Der Angreifer habe sich dann vom Ort des Geschehens entfernt und konnte von den hinzugerufenen Beamten nicht mehr angetroffen werden. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera werden ausgewertet, um die Identität des Mannes festzustellen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.