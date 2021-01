Streifenwagen erfasst Münchner (33): Verletzt in der Klinik

Verkehrsunfall im Einsatz: Kurz nach Mitternacht hat der Lenker eines Streifenwagens in der Maxvorstadt einen Mann angefahren, der nach Angaben der Polizei zwischen parkenden Autos auf die Straße gelaufen war.

Maxvorstadt - Das neue Jahr war gerade einmal fünf Minuten alt: Kurz nach Mitternacht hat eine Polizeistreife in der Marlene-Dietrich-Straße einen 33-jährigen Mann angefahren. Der Münchner wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mann läuft auf die Straße und wird von Polizeiauto erfasst

Nach Angaben der Polizei war die Streifenbesatzung - eine Polizistin (26) und ein Polizist (23) - wegen eines Einsatzes unterwegs und befuhr die Marlene-Dietrich-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 12 sei dann ein Mann zwischen den dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen "unvermittelt" auf die Straße gelaufen, berichtet die Polizei.

Unfallopfer (33) erwartet Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit

Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Polizeifahrzeug entstand nur ein leichter Schaden, die beiden Beamten blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt in dem Fall. Gegen den 33-jährigen Münchner wird eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz geprüft, da sich der Unfall im Zeitraum der Corona-Ausgangssperre ereignete.