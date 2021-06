Ständlerstraße München: Haus stürzt bei Abbrucharbeiten ein

Bei Abrissarbeiten in der Ständlerstraße in Giesing ist ein Haus eingestürzt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Abriss sollte aber natürlich anders verlaufen.

Giesing - Schreckmoment am Nachmittag in der Ständlerstraße: Bei Baggerarbeiten an einem Abriss-Gebäude ist dieses samt Bauzaun eingestürzt. Auf einer Länge von rund 20 Metern krachten Trümmer in die Tiefe und beschädigten auch ein Nachbargebäude.

Abbruchgebäude stürzt ein - Ständlerstraße gesperrt

Die alarmierte Feuerwehr musste zunächst klären, ob Passanten verletzt oder verschüttet wurden. Als klar war, dass glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen war, wurden die restlichen instabilen Trümmer mit einem Bagger abgerissen.

Dafür musste die Ständlerstraße vorübergehend gesperrt werden. Die Polizi ermittelt nun zur genauen Unfallursache.