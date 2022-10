Stadtspaziergänger im Englischen Garten: Herbstzauber mit Schwanen-Yoga

Der Stadtspaziergänger ist nach langer Zeitmal wieder im Südteil des Englischen Gartens unterwegs.

Ein letztes Strahlen der bunten Boote am Kleinhesseloher See.

Sigi Müller. 9 Ein letztes Strahlen der bunten Boote am Kleinhesseloher See.

So eine Kutschfahrt macht schon Laune - bei so einem Wetter!

Sigi Müller. 9 So eine Kutschfahrt macht schon Laune - bei so einem Wetter!

Lehel - Ich muss sagen, früher war ich ja sehr oft hier, im Südteil des Englischen Gartens, der hinter dem Haus der Kunst beginnt. Seitdem ich aber einen Hund habe, findet man mich eher im ruhigeren Nordteil. Ein Grund mehr, mal wieder an alter Stätte vorbeizuschauen und die Herbstsonne zu genießen.

Allerdings war diese zeitlich bereits eingeschränkt, denn der Wetterbericht sprach von Nebel und Hochnebel, eventuell Sonne und nachmittags Regen. So mache ich mich beim ersten Sonnenstrahl auf den Weg und starte am Kleinhesseloher See. Bis zum Monopteros brauche ich Sonne. Ich bin gespannt.

Schwanen-Yoga im Englischen Garten

Viel Laub schwimmt bereits im See, ein Schwan putzt sich ausgiebig und fettet sein Gefieder. Die verrücktesten Bewegungen vollführt er – das reinste Schwanen-Yoga! Regelrecht verknotet, schafft er aber immer wieder, sich zu entfalten.

Eines muss man dem Schwan neidlos lassen, gelenkig ist er. © Sigi Müller.

Die Boote am Bootsverleih leuchten bunt im Sonnenlicht und der See schafft ein verwirrendes Spiegelbild der bunten Pracht. Einige Bänke im Seehaus sind besetzt. Gut, wer an diesem Nachmittag frei hat und ein Bier in der kurzen Sonnenzeit genießen kann.



Am See entlang geht's weiter. Graugänse toben über das Wasser. Ein paar Teichhühner tummeln sich am Rand. Bald quere ich die schmale Straße, auf der die Busse durch den Englischen Garten fahren. Rechts von mir das Rumfordhaus aus dem Jahr 1791, erbaut von Johann Baptist Lechner. Gut, dass oft diese ovalen Info-Schilder an den Gebäuden angebracht sind. Gewusst hätte ich's freilich nicht.

Der Chinesische Turm im Englischen Garten wird derzeit renoviert

Auch im Biergarten am Chinesischen Turm genießen Menschen den schönen Herbsttag. Der Turm selbst ist gerade eingerüstet – ein paar Renovierungsarbeiten stehen an.

Auch sehenswert: Gerüstbaukunst am Chinesischen Turm. © Sigi Müller.

Eine Hochzeitskutsche mit Zweiergespann fährt vorbei. Ein großer Teil der Biergartengarnituren steht bereits gut verschnürt am Rand des Weges, fertig zum Einmotten.

So eine Kutschfahrt macht schon Laune - bei so einem Wetter! © Sigi Müller.

Irgendwann bin ich am Monopteros und mache Fotos. Bereits beim Absteigen zieht sich der Himmel zu – leider hatte der Wetterbericht recht. Herbst halt. Nur hin und wieder blitzt noch ganz kurz die Sonne durch die schwarzen Wolken, dann hat sie verloren. Punktlandung. Alle Bilder im Kasten.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller