Stachus: Betrunkener verwechselt Feueralarm mit Telefonauskunft

Bundespolizisten und Feuerwehrleute eilten zum vermeintlichen Alarm am Stachus. Vor Ort fanden sie einen Betrunkenen, der eine Fahrplanauskunft wollte.

Ein Betrunkener hat am Stachus einen Feuermelder mit einem Telefon verwechselt. (Symbolbild

München - Betrunken sah der Feuermelder wie eine Telefonanlage aus: Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag an der S-Bahn-Haltestelle am Stachus versehentlich den Feueralarm ausgelöst.

Stachus: Betrunkener verwechselt Feueralarm mit Telefon

Mehrere Kräfte der Bundespolizei und Feuerwehr seien daraufhin zum Einsatzort geeilt, teilte die Polizei mit.

Der dort wartende 29-jährige Betrunkene ging auf die Beamten zu und gestand seinen Fehler: Er habe mithilfe der Telefonanlage eigentlich nach der nächsten S-Bahn fragen wollen. Den mit über einer Promille betrunkenen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.