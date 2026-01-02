AZ-Plus

Spaziergänger eingebrochen: Hier haben sich Münchner an Neujahr in Lebensgefahr gebracht

Lebensgefährliche Neujahrs-Aktion in München: Mehr als hundert Menschen liefen trotz Warnungen auf das viel zu dünne Eis des Nymphenburger Kanals. Einige brachen ein. Polizei und Feuerwehr schlagen jetzt Alarm.
Schilder warnen davor, wie gefährlich das Betreten ist - manche ignorieren die Hinweise aber.
Schilder warnen davor, wie gefährlich das Betreten ist - manche ignorieren die Hinweise aber.

Neuhausen-Nymphenburg - Mehr als hundert Personen haben sich am Neujahrstag am Nachmittag auf das vermeintlich gefrorene Eis des Nymphenburger Kanals gewagt. Laut Polizei sollen einige Spaziergänger sogar eingebrochen sein, konnten sich jedoch selbst oder mithilfe anderer Personen wieder aus dem Wasser retten.

Eis am Nymphenburger Kanal viel zu dünn – Einsatzkräfte warnen eindringlich

Ein Polizeisprecher warnte deutlich vor den Risiken: Selbst auf der Schattenseite, wo das Eis üblicherweise schneller trägt, sei die Schicht "noch zu dünn und zu wenig belastbar“. Von einem Spaziergang auf dem Kanal sei daher dringend abzuraten.

Auch die Münchner Feuerwehr ist im Einsatz und appelliert an alle Besucher, Eisflächen im gesamten Stadtgebiet nicht zu betreten. Trotz der Minusgrade der vergangenen Tage sei das Eis nirgends zuverlässig tragfähig. "Bitte halten Sie sich an die Warnungen und folgen Sie den Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort“, so die Behörde.

Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung eindringlich darum, den Bereich zu meiden – schon wenige Schritte können lebensgefährlich sein.

10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Gabro23 vor 5 Minuten / Bewertung:

    Es fehlt auch bei der Verantwortung gegenüber Kindern, am See im Westpark Kinder aufm dünnen Eis, die Mama schaut nur aufs Handy, man fragt sich …

    Antworten
  • Monika1313 vor 12 Minuten / Bewertung:

    Ganz ehrlich, man sollte sie gar nicht rausziehen. Es wurde wirklich auf allen Kanälen gewarnt. Wer trotzdem meint, dass er was beweisen muss, der ist doch echt selber schuld. Mitleidsfaktor: 0,00

    Antworten
  • Alexxx vor 7 Stunden / Bewertung:

    Seit Tagen wird massiv gewarnt und überall sind Warnschilder angebracht - aber die Leute wollen halt unbedingt Erfahrung durch Schmerz lernen. Daher kein Mitleid.

    Antworten
