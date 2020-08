Snack durch offenes Fenster geworfen - Gemälde versaut

Ein Fußgänger entsorgt achtlos und mit Schwung einen Imbiss – der klatscht gegen ein Wandgemälde.

Maxvorstadt - Das ist mehr als blöd gelaufen: Ein Münchner aus der Adalbertstraße hat über Nacht ein Fenster offen stehengelassen. Am nächsten Morgen stellte der Maxvorstädter fest, dass an einem Gemälde, das bei ihm in der Wohnung hängt, die Reste eines Snacks klebten.

Laut Polizei ist das Gemälde versaut und kann nicht restauriert werden. Es war mehrere hundert Euro wert. Nun hoffen sowohl der Rentner als auch die Polizei auf Zeugenhinweise. Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Imbiss mit Absicht in die Wohnung geworfen wurde.

Um was für eine Speise to go es sich handelt, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Das fettige Teil landete irgendwann zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9 Uhr in der Wohnung.

