Siebenjährige in Zamdorf sexuell missbraucht: Polizei nimmt Mann (64) fest

Ein 64-Jähriger hat ein sieben Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht. Die Polizei nahm den Mann fest, ließ ihn später aber wieder frei. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Zamdorf - Es ist der zweite Münchner Fall von sexuellem Missbrauch an Kindern, der innerhalb kürzester Zeit ans Licht kommt. In Zamdorf hat ein 64-Jähriger nun eine Siebenjährige missbraucht.

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen am Dienstagabend mit einem anderen, gleichaltrigen Kind in einem Park in Zamdorf. Der zunächst unbekannte Mann sprach die beiden an, verwickelte sie in ein Gespräch, laut Polizei führte er dann im weiteren Verlauf des Gesprächs "sexuelle Handlungen an einem Mädchen durch".

Zamdorf: Mutter stellt 64-Jährigen nach Missbrauch zur Rede

Als die Mutter eines der Kinder diese abholen wollte, berichteten diese ihr vom Übergriff. Die Mutter stellte den Mann daraufhin sofort zur Rede und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen sowie die eingeleitete Fahndung führten nach kurzer Zeit zum 64-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die Beamten konnten ihn an seinem Wohnort antreffen und festnehmen. "Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden potentielle Beweismittel sichergestellt", heißt es im Bericht der Polizei.

Ermittlungen gegen Mann eingeleitet

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. "Erste präventivpolizeiliche Maßnahmen" wurden laut Polizei bereits veranlasst, weitere werden geprüft.

Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet.

Erst kürzlich wurde ein weiterer Fall offiziell. Einem Thalkirchner (75) werden jahrzehntelange Übergriffe auf minderjährige Buben vorgeworfen.