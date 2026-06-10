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Sexueller Übergriff in Münchner Bus: Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Der Mann soll versucht haben, eine Frau zu küssen und ihre Bluse aufzureißen. Welche Rolle der Busfahrer für die Festnahme spielte, was den Mann jetzt erwartet.
AZ/dpa |
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Der Busfahrer hielt die Türen geschlossen, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm. (Symbolbild)
Der Busfahrer hielt die Türen geschlossen, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei hat in Laim einen Mann festgenommen, der eine Frau im Bus bedrängt und sexuell belästigt haben soll. Der Busfahrer habe den Angaben nach die Situation bemerkt, angehalten und die Türen geschlossen gehalten, bis die Polizei eintraf. 

Der 31-Jährige und die 42-Jährige hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers an demselben Abend kennengelernt. Demnach hatten sie beide Alkohol getrunken, Atemalkoholtests ergaben Werte von je mehr als einem Promille.

Im Bus soll der 31-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland der Frau mehrfach ans Gesäß gefasst und versucht haben, sie zu küssen und ihre Bluse aufzureißen, wie der Sprecher sagte. Die 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München habe sich dagegen gewehrt und den Mann von sich weggedrückt. 

Bei der Festnahme durch die Polizei habe sich der 31-Jährige gewehrt, hieß es. Er sei von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt worden. Unter anderem wurde er wegen eines sexuellen Übergriffs angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das Kommissariat 15 ermittelt weiter.

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