Sexuelle Belästigung in Regionalzug: Mutmaßlicher Täter flüchtig

Eine Fahndung rund um den Ostbahnhof bleibt ohne Erfolg. Bislang noch unbekannte geschädigte Frauen sollen sich bei der Bundespolizei melden.

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Die Bundespolizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. (Symbolbild)

Am Münchner Ostbahnhof stieg er aus und verschwand: Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag (6. September) in einem Regionalzug mehrere Frauen sexuell belästigt haben.

Zwei Frauen erstatten Strafanzeige, weitere Frauen betroffen

Wie die Bundespolizei berichtet, erschienen gegen 21 Uhr zwei nepalesische Staatsangehörige auf dem Revier der Bundespolizei im Ostbahnhof und erstatteten Strafanzeige.

Die beiden Frauen im Alter von 31 und 37 Jahren waren den Angaben zufolge mit dem Regionalzug RE5 von Freilassing in Richtung München unterwegs gewesen, als sich ihnen ein bislang unbekannter Mann näherte.

Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung

Er soll sie an den Beinen berührt und zudem versucht haben, sich mehrmals an sie anzulehnen. Zuvor soll er bereits weitere, bislang unbekannte Frauen auf gleiche Weise belästigt haben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Bundespolizei nach dem mutmaßlichen Täter rund um den Ostbahnhof verlief ergebnislos.

Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Die bislang unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.