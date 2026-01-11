Sexuelle Belästigung in Münchner Bar und Disco – Täter gefasst

Am Wochenende haben Männer gleich mehrmals Frauen angefasst. Die Sicherheitsdienste der Lokale riefen jeweils die Polizei. Die Täter wurden festgenommen und angezeigt.

In gleich mehreren Fällen von sexueller Belästigung im Münchner Nachtleben am Wochenende konnte die Polizei die Täter fassen.

Im ersten Fall am Samstag hatte ein Security-Mitarbeiter einer Diskothek am Maximiliansplatz gegen 4 Uhr früh die Polizei alarmiert. Ein 22-jähriger Mann hatte eine 30-Jährige gegen ihren Willen von hinten umarmt und sich an sie gedrückt. Eine 18-Jährige hatte er außerdem an Hüfte und Gesäß berührt.

Sexuelle Belästigung in München: 47-Jähriger belästigt zwei jüngere Frauen

Der Sicherheitsdienst hielt den 22-Jährigen daraufhin bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf die nächste Polizeiinspektion. Er wurde wegen sexueller Belästigungen angezeigt und nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen.

Ähnlich verhielt es sich im zweiten Fall am Sonntag gegen 00.50 Uhr in einer Bar nahe der Frauenkirche. Dort hatte ein 47-jähriger Mann zwei Frauen (beide 22) unsittlich berührt. Auch hier hatte der Sicherheitsdienst die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde der 47-Jährige vorläufig festgenommen und auf eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht. Er wurde wegen der sexuellen Belästigungen angezeigt und nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.