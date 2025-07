Seniorin geschockt: Räuber reißt ihr auf Friedhof Ketten vom Hals

Ein Unbekannter schleicht sich an eine Münchnerin heran, während sie das Grab ihres Angehörigen pflegt. Unvermittelt greift er an ihren Hals.

Der "Grabraub" vom Sonntag klingt wie aus einem Stadtteil in New York, wo Kleinkriminalität an der Tagesordnung ist. Es geschah aber mitten in München. Und zwar am helllichten Tag.

Beides trifft hier eigentlich nicht zu. Weder ist Schwabing für Alltagskriminalität bekannt, noch für Leute, die mit grober Gewalt klauen. Aber es passierte einer mehr als 90 Jahre alten Schwabingerin.

Der Räuber scheint Übung zu haben

Als die Frau am Freitag gegen 14 Uhr das Grab eines Angehörigen am Nordfriedhof pflegte, schlich sich ein Unbekannter von hinten an. Der Mann griff in Richtung Hals der Seniorin. Hier packte er die Halsketten der Frau, riss sie ab und lief davon.

Völlig schockiert blieb die Münchnerin zurück. Der Schock saß so tief, dass sie sich an Ort und Stelle erst einmal erholen musste. Andere Friedhofsbesucher fanden die Frau am Grab vor, halfen ihr auf und riefen die Polizei.

Als die Polizei kommt, ist der Täter längst verschwunden

Die Beamten suchten die Gegend nach dem Unbekannten ab. Ohne Erfolg. Laut der Frau haben die Ketten einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Seniorin beschrieb den Unbekannten so: Etwa 1,75 Meter groß, ungepflegte Frisur und etwa 25 bis 30 Jahre alt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29100.