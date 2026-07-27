Sechs Verletzte bei Autounfall in München: Verursacher flieht mit Straßenbahn

Ein Uber-Fahrer mit drei Passagieren stößt auf einer Kreuzung in Freimann mit einem Audi zusammen. Der Unfallverursacher flieht zu Fuß und steigt vermutlich an der Haltestelle Schwabing-Nord in eine Tram.

Ein 47 Jahre alter Uber-Fahrer aus Augsburg mit drei Passagieren an Bord seines schwarzen Toyota war am Freitagabend gegen 21.50 Uhr auf dem Frankfurter Ring in Richtung Autobahn A9 unterwegs. An der Einmündung zur Max-Bill-Straße wollte der 47-Jährige die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam ihm ein grauer Audi A3 entgegen. Dessen Fahrer wollte nach links in die Max-Bill-Straße abbiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grünlicht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Mitten auf der Kreuzung kracht es

Die beiden Fahrzeuge stießen mitten auf der Kreuzung frontal zusammen. Beide Autos wurden dabei schwer beschädigt. Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Audi-Fahrer zu Fuß in Richtung Max-Bill-Straße. Nach Angaben von Zeugen könnte er dort vermutlich an der Haltestelle Schwabing-Nord in eine Trambahn eingestiegen sein. In dem Audi A3 blieb der Beifahrer zurück.

Angehöriger des Unfallfahrers verweigert die Aussage

Nach Polizeiangaben soll es sich um einen Familienangehörigen des bisher nicht identifizierten Fahrers handeln. Der Beifahrer hat als Angehöriger das Recht, die Aussage zu verweigern. Er macht daher bei der Polizei keine Angaben zum mutmaßlichen Unfallfahrer. Der unbekannte Autofahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich leicht verletzt. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die vier Insassen im Uber-Auto wurden jeweils leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die beiden Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei. Der Fahrer des grauen Audi A3 ist etwa 25 Jahre alt, bekleidet war er mit einem weißen Oberteil und einer hellen Jeans.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322) in Verbindung zu setzen.